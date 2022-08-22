День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.08.22 19:30
Арт-объект «Место встречи изменить нельзя» художницы Екатерины Голубиной был представлен в Музее Москвы в рамках новой групповой выставки «Мыслящий Ландшафт»
Экспозиция объединил работы более двадцати российских художников разных поколений, среди которых Екатерина Голубина, художница родом из г. Колы.
Экспозиция объединил работы более двадцати российских художников разных поколений, среди которых Екатерина Голубина, художница родом из г. Колы.
В просторном зале столичного музея Екатерина представила адаптированную версию арт-объекта «Место встречи изменить нельзя» с музыкальным сопровождением - песней фольклорного ансамбля «Беломорье».
Напомним, оригинальная инсталляция была созданная в прошлом году в Териберке.
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