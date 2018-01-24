Арт-объекты, электронные метки и уникальные издания в электронном виде

Чтобы привлечь читателей в стены библиотеки, её сотрудники, порой, вынуждены идти на хитрости. Одной из таких уловок становятся арт-объекты, благодаря которым в стенах создаётся неповторимая атмосфера. Чем уютнее будет посетителю, тем больше желания вернуться к книгам, чтобы взять новую.

Новый арт-объект в научной библиотеке её сотрудники назвали просто – «Большая книга». Но за привычной формой стоит глубокий смысл, так как на развороте с одной стороны изображено древо знаний, с символичным красным яблоком на ветвях. С другой – цитаты российских и зарубежных писателей. Сотрудникам учреждения пришлось потрудиться, чтобы подобрать запоминающиеся строчки и тщательно проверить каждую из них, так как сегодня интернет буквально наводнили псевдо высказывания деятелей искусств и культуры.

- Даже, когда читатель будет проходить по лестнице, например, в помещение выше, где у нас находятся электронные ресурсы, которые всегда пользуются большой популярностью, они увидят и, возможно, захотят прийти и сделать на этом фоне фотографию, - рассказывает Ольга Вовк, заместитель директора по информатизации и развитию областной научной библиотеки. – Возможно, ему будет интересно почитать цитаты. Это и украшение, с одной стороны, и агитация, с другой, чтобы привлечь внимание читателей к книге.

Большому изданию не хватает только закладки, но библиотекари обещают, что скоро у книги появится и она. От аксессуара образ станет только лучше. Но арт-объект далеко не единственное, что располагает посетителей заглянуть в абонемент. На этаже сделали ремонт и, самое важное для читателей, на стеллажах с художественной и отраслевой литературой нет ни одной книги старше 5 лет, а последние поступления здесь снабжают электронными метками. Rfid (Эрфид) технологию специалисты применяют, прежде всего, для учёта и онлайн сервисов, чтобы нужное издание можно было заказать из дома, но есть у него и другое предназначение.

- Книги сейчас дорогие, библиотека закупает только хорошие, качественные книги, красивые издания с репродукциями, - отмечает Ольга Вовк, заместитель директора по информатизации и развитию областной научной библиотеки. - Были случаи, когда наши посетители хорошие книги выносили из библиотеки. Мы не против того, мы, наоборот, хотим, чтобы читатели как можно больше книг брали на дом.

Но некоторые книги почитать без определенных условий не получится. Например, чтобы взять в руки недавно отреставрированные отчёты Мурманской биологической станции, датируемые началом прошлого столетия, нужно, как минимум, надеть специальные перчатки. Обратите внимание, издания отпечатаны в то время, когда Романова-на-Мурмане не было и в помине. Учёные-исследователи работали в Екатерининской гавани, для тех, кто плохо ориентируется в географии ближайших к областному центру городов, сегодня вид на акваторию этого порта открывается из домов жителей Полярного. Но куда проще, не брать артефакт в руки, а полистать его цифровую копию, имеющуюся в арсенале научной библиотеке.

- Книги эти уже оцифрованы, познакомиться с электронными копиями их можно и на сайте нашей библиотеки, - сообщила Елена Кузнецова, главный библиотекарь отдела библиотечных фондов областной научной библиотеки. -Не выходя из дома, вы можете зайти на сайт нашей библиотеки, в электронную библиотеку «Кольский Север». Несколько книг, представленных на выставке, уже имеют электронные копии.

Не правы те, кто скажет, что такая узкоспециализированая литература - удел исключительно учёных. Сегодня особую популярность приобрели исторические фотографии, которые так же есть на страницах этих книг. Краеведы-любители и увлеченные «сыщики» тратят часы, чтобы определить по снимку всю возможную информацию, начиная от названия и предназначения предметов быта, заканчивая фамилиями людей, изображенных на иллюстрациях.