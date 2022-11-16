Арт-пространство «Контейнер-холл» в Мурманске получило архитектурную премию «Золотой Трезини»

В этом году участниками конкурса стали 1123 проекта из 74 стран мира - от Индии до Франции. Урбанистическая молодёжная зона из Мурманска дошла до финала и получило диплом.