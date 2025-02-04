Артём Беспалов: а не пора ли вам делегировать часть задач искусственному интеллекту

Если ведение соцсетей компании занимает у вас слишком много времени, то… …возможно, вам стоит делегировать часть задач искусственному интеллекту.

А как начать это делать, сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Ai директор по маркетингу, зампред Арктического клуба предпринимателей Артём Беспалов.

Он постарается дать ответы на вопросы обучения маркетингу, по нейросетям, расскажет о том, что такое аудит рекламных кампаний, трафик («ВК», «Яндекс», «Телеграм»), контент-маркетинг и о внедрении ИИ.