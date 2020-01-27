Артём Долгов возглавил Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис представил руководителя Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области – им стал Артём Долгов.

Представляя нового руководителя ведомства, глава региона подчеркнул, что ставит перед ним конкретную задачу: мониторинг и контроль антикоррупционной деятельности, а также профилактика любых правонарушений и злоупотреблений как в сфере отраслевых органов власти и вице-губернаторов, так и в сфере руководства органов местного самоуправления.

Артём Николаевич Долгов родился в 1978 году.

С отличием окончил Чебоксарский филиал Юридического института МВД России по специальности «Юриспруденция». Вся трудовая деятельность Долгова связана с органами внутренних дел: начал службу следователем, в 2018 году назначен старшим инспектором Управления организации дознания МВД РФ.