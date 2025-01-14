Артём Гончаров и Евгений Городилов: о правилах во время омовения в крещенской купели

19 января отмечается православный праздник Крещение Господне. В Мурманске и области сотни северян, следуя традиции, готовятся окунуться в прорубь.

Чтобы не омрачить этот святой праздник, купание в Крещение необходимо проводить в определенных для этого местах, где организовано дежурство экстренных служб.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Гончаров Артём Олегович, сотрудник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, и Городилов Евгений Владимирович, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, дают подробные рекомендации по поведению граждан во время омовения в ледяной купели.