День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.25 12:00
Артём Гончаров и Евгений Городилов: о правилах во время омовения в крещенской купели
19 января отмечается православный праздник Крещение Господне. В Мурманске и области сотни северян, следуя традиции, готовятся окунуться в прорубь.
Чтобы не омрачить этот святой праздник, купание в Крещение необходимо проводить в определенных для этого местах, где организовано дежурство экстренных служб.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Гончаров Артём Олегович, сотрудник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, и Городилов Евгений Владимирович, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, дают подробные рекомендации по поведению граждан во время омовения в ледяной купели.
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