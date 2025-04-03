Артём Гончаров и Владимир Вербицкий: о коварстве весеннего льда

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, с приходом весны в Мурманской области началось активное таяние льда на водоёмах. В некоторых муниципалитетах региона уже официально введён запрет выхода (выезда) на лёд водоёмов, например, в Кандалакшском районе с 28 марта; в Оленегорске с 1 апреля; в Ковдорском округе табу будет действовать с 15 апреля, а в Мурманске с 20 апреля.

В Мурманской области завершилась климатическая зима. Об этом сообщил Гидрометцентр Мурманской области. Эта зима была теплее климатической нормы почти на 2 градуса и вошла в пятёрку самых тёплых за последние 90 лет.

Весенний лёд на реках и водоёмах непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдержать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Сейчас необходимо помнить, что весенний лёд очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоёмов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким.

Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.

Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, с приходом весны в Мурманской области началось активное таяние льда на водоёмах. В некоторых муниципалитетах региона уже официально введён запрет выхода (выезда) на лёд водоёмов, например, в Кандалакшском районе с 28 марта; в Оленегорске с 1 апреля; в Ковдорском округе табу будет действовать с 15 апреля, а в Мурманске с 20 апреля.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Артём Олегович Гончаров, сотрудник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, и Владимир Вербицкий, госинспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской, рассказывают о мерах безопасности на водных объектах нашего региона в период активного таяния ледяного покрова, о том, какие ошибки допускают любители зимней рыбалки, выходя на весенний лёд, и где сейчас запрещён выход людей, а также выезд техники на ледовую поверхность водоёмов.