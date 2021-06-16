Артём Гришин нагрянул с поверкой на дороги областного центра и Колы

Представители администрации Мурманской области провели обход ремонтируемых дорог в Мурманске и Коле. Значительных нарушений пока не выявлено.

Министр транспорта Артём Гришин посетил несколько автодорог и улиц, где сейчас идут строительные работы. Ремонт производится согласно проекту «Безопасные качественные дороги», в котором, помимо нашей области, участвует ещё 83 субъекта Российской Федерации. Всего в области реконструируется 26 объектов, 4 из которых идут с опережением плана. К таковым относится и улица Лобова в Мурманске, работы на которой начались 11 мая. В силу технических сложностей строители отстают от графика на 2 недели, однако, министр отметил, что большая часть запланированного уже выполнена, и совсем скоро дорога будет готова.

На улице Буркова в данный момент идёт замена асфальтового покрытия, выравнивание дорожного полотна с помощью гравия, а также устанавливаются новые бордюры. Как сказал министр, дороги сейчас ремонтируются не только в Мурманске, но и в Коле.

Всего в области реконструируется 26 объектов, 4 из которых идут с опережением плана. Все дорожные работы должны завершиться до конца лета.