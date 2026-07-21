Артём Кириллов и Денис Шалабанов: мы продолжаем КВН!

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Артём Кириллов и Денис Шалабанов, организаторы Мурманской Молодёжной лиги КВН, рассказывают о финальном этапе игр текущего года, о подготовке к новому сезону и «наполеоновских» планах на 2027 год.

Они раскрывают некоторые закулисные тенденции весёлых игр. Смех сквозь поколения: о чём шутят новички, а о чём — зубастые кавээнщики? Межсезонье: спокойный отдых или тихая война за сценарии?

А полуфинал Официальной лиги состоится уже 25 сентября! О месте и сюрпризах рассказывают Артём Кириллов и Денис Шалабанов.