День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.07.26 12:00
Артём Кириллов и Денис Шалабанов: мы продолжаем КВН!
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Артём Кириллов и Денис Шалабанов, организаторы Мурманской Молодёжной лиги КВН, рассказывают о финальном этапе игр текущего года, о подготовке к новому сезону и «наполеоновских» планах на 2027 год.
Они раскрывают некоторые закулисные тенденции весёлых игр. Смех сквозь поколения: о чём шутят новички, а о чём — зубастые кавээнщики? Межсезонье: спокойный отдых или тихая война за сценарии?
А полуфинал Официальной лиги состоится уже 25 сентября! О месте и сюрпризах рассказывают Артём Кириллов и Денис Шалабанов.
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