Артём Кириллов и Денис Шалабанов: мы продолжаем КВН!

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Артём Кириллов и Денис Шалабанов, организаторы Мурманской Молодёжной лиги КВН, продолжают разговор о развитии движения КВН в нашем регионе.

Они рассказывают о том, как шутят новички со сцены, а как им отвечают «зубастые» кавээнщики, о межсезонье – это время спокойного отдыха или тихая война за сценарии, о приближении полуфинала Официальной лиги, который состоится уже 25 сентября! Раскроют некоторые тайны сентябрьских игр: о месте и сюрпризах и наполеоновских планох на 2027 год.