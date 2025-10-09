Артём Кириллов и Денис Трутнев: о фестивале Мурманской Молодёжной лиги КВН

Приготовьте своё чувство юмора, потому что мурманский КВН снова берёт штурмом город-герой!

Скоро стартует фестиваль Молодёжной лиги КВН-2025, и мы узнаем о нём всё!

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Артём Кириллов, администратор Мурманской Молодёжной лиги КВН, и Денис Трутнев, куратор Мурманской Молодёжной лиги КВН, рассказывают о том, сколько команд подали заявки, что их ждёт и кто выйдет в следующий этап?