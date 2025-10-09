День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.25 12:00
Артём Кириллов и Денис Трутнев: о фестивале Мурманской Молодёжной лиги КВН
Приготовьте своё чувство юмора, потому что мурманский КВН снова берёт штурмом город-герой!
Скоро стартует фестиваль Молодёжной лиги КВН-2025, и мы узнаем о нём всё!
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Артём Кириллов, администратор Мурманской Молодёжной лиги КВН, и Денис Трутнев, куратор Мурманской Молодёжной лиги КВН, рассказывают о том, сколько команд подали заявки, что их ждёт и кто выйдет в следующий этап?
Последние комментарии
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
