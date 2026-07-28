Артём Кириллов: об «Арктическом диалоге»

Откровенный разговор о проекте, который собирает в Мурманской области звёзд, министров и капитанов атомных ледоколов.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Артём Кириллов, ведущий специалист Центра развития молодёжи, рассказывает о том, как устроен губернаторский проект «Арктический диалог» изнутри: от выбора спикеров до вопросов, которые ставят в тупик даже федеральных гостей. Артём даёт ответы на неудобные вопросы: «Хайп или вдохновение, что важнее для организаторов? Как говорить о серьёзных вещах без скучных лекций? Есть ли у проекта «идеальный гость», который перевернёт сознание каждого юного северянина?».