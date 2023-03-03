День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.23 12:00
Артём Кузьмин, исполнительный директор Федерации шахмат Мурманской области: о главных фигурах шахматного турнира «Полярный гамбит 2023»
С 23 по 25 февраля в Мурманске состоялся пятый турнир по шахматам «Полярный гамбит 2023». Он был посвящён памяти вице-президента региональной Федерации шахмат, мастера FIDE Станислава Крылова.
Соревнования проводились по следующим дисциплинам: блиц и быстрые шахматы (рапид). В списке участников были не только известные гроссмейстеры, но и международные мастера.
Сколько участников собрал турнир в этом году? Как оценили заполярных шахматистов именитые гроссмейстеры? Кто одержал победу? На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает Артём Кузьмин, исполнительный директор Федерации шахмат Мурманской области, организатор соревнований.
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Последние комментарии
Евйгений
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Полина
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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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Вадим
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