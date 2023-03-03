Артём Кузьмин, исполнительный директор Федерации шахмат Мурманской области: о главных фигурах шахматного турнира «Полярный гамбит 2023»

С 23 по 25 февраля в Мурманске состоялся пятый турнир по шахматам «Полярный гамбит 2023». Он был посвящён памяти вице-президента региональной Федерации шахмат, мастера FIDE Станислава Крылова.

Соревнования проводились по следующим дисциплинам: блиц и быстрые шахматы (рапид). В списке участников были не только известные гроссмейстеры, но и международные мастера.

Сколько участников собрал турнир в этом году? Как оценили заполярных шахматистов именитые гроссмейстеры? Кто одержал победу? На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает Артём Кузьмин, исполнительный директор Федерации шахмат Мурманской области, организатор соревнований.