Артём Кузьмин, координатор общественного движения «Городской комитет развития»: «Проблемы есть всегда. Их нужно решать»

Помимо главы региона в единый день голосования в Мурманске выбирали состав нового городского совета депутатов. Выполнив свой гражданский долг, неравнодушные кандидаты лично отправились на избирательные участки своих округов.

Координатор общественного движения «Городской комитет развития» и кандидат в депутаты Совета депутатов города Мурманска шестого созыва Артём Кузьмин проголосовал ранним утром. А следом - обязательный объезд избирательных пунктов своего округа, чтобы лично убедиться, что всё работает в штатном режиме.

«Комиссии работают очень хорошо. Все распределено очень чётко. Избирателям, которым выдают бюллетени, сразу говорят, что голосование по двум бюллетеням: один - за губернатора, там нудно ставить один знак, второй – за депутатов – там надо выбрать двух, - отмечает Артём Кузьмин, – координатор общественного движения «Городской комитет развития». – Члены избиркомов предупреждают, что в соседних помещениях идёт голосование по проектам «Комфортная городская среда».

Повседневных дел даже в выходные у общественника хватает. Мониторинг показал, что нерешенных проблем, особенно в сфере ЖКХ, у мурманчан больше, чем кажется на первый взгляд.

«Картина далеко не радужная. Проблем стало больше, чем казалось на первом этапе, когда мы готовились, изучая проблемы города, - отмечает кандидат Артем Кузьмин, координатор общественного движения «Городской комитет развития». - Проблемы есть всегда. Их нужно решать».

Активная предвыборная работа кандидатов, в которую входило непосредственное общение с жителями, дала свои положительные результаты. Многие люди, знакомые с программами, с конкретными делами кандидатов, шли на избирательные участки, чётко зная, кого хотят видеть своими депутатами.