Артём Кузьмин: о проекте «Школа ЖКХ» - для каждого взрослого

В Сети появились интересные видеоролики на самые разные темы, касающиеся сферы ЖКХ.

А кто должен отремонтировать трубы в доме? Кто отвечает за вывоз мусора? Что делать, если затопили соседи?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» – Артем Кузьмин, автор проекта «Школа ЖКХ» в одноименном ТГ-канале, отвечает на эти и другие вопросы, рассказывает о том, как родилась такая идея и какие планы на развитие нового медиа-проекта.