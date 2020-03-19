Артём Кузьмин рассказал о жизни в изоляции

Организатор международного шахматного турнира Артём Кузьмин уже четвертый день в изоляции в боксе мурманской инфекционной больницы на ул. Полухина, 7. Сегодня он рассказал коллегам и подписчикам, какие условия у тех, кто находится на карантине.

«Посмотрел видео мальчика, который жалуется на плохое содержание. Готов поделиться своими впечатлениями: в палате чисто, уборка два раза в день. Учитывая то, что я лежу в одном боксе с Андраником Мусатяном (а он служил на подводных лодках, и был офицером), выражу наше общее мнение о еде: вполне сносно, кушать можно (мы же понимаем, что всё-таки не в ресторане). Что касается еды и личных вещей, то всё можно передать через вахту (за исключением алкоголя). Палаты здесь действительно одинаковые, отремонтированы. Если вы подумаете о привилегиях - напрасно. В связи с огромным количеством поступающих людей, скажу так: персонал уставший, но дружелюбный», - поделился своими впечатлениями из инфекционной больницы Артём Кузьмин.