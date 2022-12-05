Артём Мананков и Максим Матях: какой курс для молодёжи Заполярья проложил проект «Навигаторы детства 2.0.»

«Навигаторы детства» — открытый конкурс Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Старт проекта состоялся в феврале 2021 года, в текущем 2021-2022 учебном году проект был реализован в 10 пилотных регионах страны.

«Навигаторы детства» — открытый конкурс Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Старт проекта состоялся в феврале 2021 года, в текущем 2021-2022 учебном году проект был реализован в 10 пилотных регионах страны.

Задача советника – объединить вокруг себя обучающихся, педагогов и родителей, стать проводником федеральных и национальных проектов и конкурсов, помочь организовать реальную воспитательную работу с детским и молодежным сообществами, школьным самоуправлением, способствовать обновлению содержания воспитания за счёт использования специально разработанного контента, сделать привычные праздники интересными и осмысленными для обучающихся, обеспечить каждому школьнику и студенту возможность проявить свои организаторские и творческие способности.

В 2022-2023 учебном году география проекта расширится, в «Навигаторах детства» примут участие 35 субъектов РФ, в том числе и Мурманская область, где планируется охватить участием в проекте все общеобразовательные организации и СПО.

В чём заключается работа советников? Как реагируют школьники на нововведение? Что изменилось после из появления в пилотных проектах страны? Об этом и не только идёт разговор в программе

«Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Артёмом Мананковым, медиаспециалистом проекта «Навигаторы детства» Мурманской области, и Максимом Матях, региональным координатор федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ».