Артём Собинин и Максим Кирилов: об уникальном социальном проекте «Школа мужества «Путь Воина»

С 2017 года в Мурманске работает Школа мужества «Путь Воина». В ней учат парней быть командой, помогать товарищам, прививают здоровый образ жизни и любовь к спорту. А ещё воспитывают в подрастающем поколении патриотизм.

Школа мужества «Путь Воина» Мурманск - это уникальный социальный проект, созданный в городе-герое. На данный момент проект реализован только в областном центре: отделений и филиалов (франшиза) в других городах и регионах нет.

Основные цели и задачи Школы мужества «Путь Воина»: формирование здорового общества; укрепление семейных ценностей и традиций; мужское и патриотическое воспитание мальчиков и юношей; формирование в семьях мотивации к спорту и активному образу жизни.

Здесь придерживаются двух основных принципов: «Где труднее – там достойней!» и «Один за всех и все за одного!».

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Артём Собинин, создатель и бессменный вдохновитель этого проекта, и Максим Кирилов, воспитанник Школы мужества, рассказывают об этом уникальном социальном проекте, реализованном в городе-герое.