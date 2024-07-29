Артём Владимиров и Сергей Бастрыкин: об Арктической скейтборд-экспедиции «Путь в Заполярье»

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор об Арктической скейтборд-экспедиция «Путь в Заполярье».

Гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - смельчаки Артём Владимиров и Сергей Бастрыкин рассказывают о том, как они первыми в мире проехали более тысячи километров на лонгбордах по Карелии и Кольскому полуострову, полагаясь исключительно на силу своих ног и походные навыки, полностью отказавшись от использования гаджетов и современных технологий навигации.