День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.24 12:00
Артём Владимиров и Сергей Бастрыкин: об Арктической скейтборд-экспедиции «Путь в Заполярье»
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор об Арктической скейтборд-экспедиция «Путь в Заполярье».
Гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - смельчаки Артём Владимиров и Сергей Бастрыкин рассказывают о том, как они первыми в мире проехали более тысячи километров на лонгбордах по Карелии и Кольскому полуострову, полагаясь исключительно на силу своих ног и походные навыки, полностью отказавшись от использования гаджетов и современных технологий навигации.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-
Последние комментарии
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
Комментарий к новости:Первоклашки задают трудные вопросы пожарным
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа. (12+)22:00«Подкидыш». Художественный сериал (16+)
-PRO Деньги (16+)Зарплату по договоренности указывают, чтобы скрыть разницу в доходах от старых сотрудников, — так поступает каждый пятый работодатель-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 99 копеек, евро укрепилось на 87 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июля-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)В Минобороны РФ определили порядок выплаты 5 млн рублей в случае гибели на СВО