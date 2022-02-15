Артиллеристы-мотострелки Северного флота провели огневую тренировку по уничтожению неподвижных целей условного противника прямой наводкой

В учении приняли участие 80 военнослужащих и 20 единиц техники, такой как 152-мм самоходная гаубица «Акация» и противотанковая 100-мм пушка «Рапира».

Согласно сценарию учений, бойцам предстояло остановить колонну бронированной техники условного противника. Военнослужащие стреляли из орудий по учебным целям, установленным на расстоянии до 3 километров. Артиллеристы также провели стрельбы из пулемётов Калашникова, а ещё ликвидировали атакующую группу пехоты и безоткатное орудие на автомобиле.

Сомневаться в надёжности нашей артиллерии не приходится, модели орудий, используемых армейским корпусом Северного флота, прошли настоящее горнило войны в Афганистане и даже Сирии.