Артиллеристы СФ провели стрельбы на полигоне в районе озера Сантаярви

В Мурманской области на полигоне в районе озера Сантаярви артиллеристы отдельной бригады морской пехоты Северного флота провели контрольные занятия по огневой подготовке.

Евгений Иванов, командир гаубичного взвода бригады морской пехоты СФ: «Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей условного противника с помощью 122 мм артиллерийских гаубиц Д-30 прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Артиллеристы вели стрельбу на дальности от 3 до 9 километров. Во время занятия отрабатывались элементы управления огнём, разведки и определения координат целей, метеорологической и баллистической подготовки расчётов.

В занятиях было задействовано более 70 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.