«Артиллеристы, точный дан приказ»

В мотострелковой бригаде Северного флота, что ни день, то учения и боевые стрельбы. Недавно ведение огня отрабатывали танкисты, а теперь точно попадать в мишени учились артиллеристы. Тренировка прошла на военном полигоне соединения в Печенгском районе.

В учениях было задействовано около 100 военнослужащих и 30 единиц боевой техники. Помимо артиллеристов на самоходных 152-мм гаубицах «Акация» к огневой подготовке были привлечены расчёты тактических беспилотных летательных аппаратов, которые выдавали целеуказания артиллерии, проводили корректировку стрельбы и воздушную разведку. Боевые расчёты САУ «Акация» в свою очередь отработали стрельбу по невидимым целям на максимальной дистанции.

Помимо этого, личный состав самоходного дивизиона отработал погрузку боеприпасов, а также марш на боевой технике из пункта постоянной дислокации на полигон и обратно.