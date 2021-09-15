Артиллерийские установки «Гвоздика» на полигоне в Алакуртти работают по мишеням

Задача артиллеристов и мотострелковых подразделений, которые так же принимают участие в масштабных учениях, прозаические. Они должны метко стрелять и умело вести боевые действия.

«Гвоздики» арктической бригады на полигоне в Алакуртти работают по мишеням, которые установлены на расстоянии 3 километра. А вот коллеги артиллеристов – минометчики поражают цели на расстоянии поменьше, но ведут огонь плотно, стеной, не скупясь на снаряды.

А по-другому метко стрелять и не научишься. Только практика, чем больше, тем лучше, и желательно в условиях максимально приближенным к боевым. А это значит, что в любую погоду и при любых условиях.

На побережье Баренцева моря на полуострове Средний развернулась другая учебная баталия. Экипажи арктических танков вступили в условный поединок с противником. Задача танкистов – оборона позиций.

Помимо Т80 побережье защищает артиллерийские установки «Гвоздика», они наносят удар по условному морскому десанту противоборствующей стороны, а бронетехнику ликвидирует ракетные комплексы «Корнет».

Участники учений отрабатывают и такие необходимые при защите побережья навыки маскировки и противовоздушной обороны.