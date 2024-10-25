Артист Мурманского областного драматического театра попробовал себя в роли режиссёра и выпустил свой первый спектакль

Премьера постановки «Фонтан страстей» состоится уже 26 октября.

Юрий Луговых с 2018 года работает в Мурманском областном драматическом театре артистом и только сейчас он решил попробовать себя в роли режиссёра. Первой его постановкой стал спектакль «Фонтан страстей» по рассказам Антона Чехова.

Юрий Луговых, режиссёр-постановщик спектакля «Фонтан страстей»: «Во-первых, это очень волнительно. Но надо отдать должное, что у нас очень хороший материал сделан. Всё-таки, это рассказы Чехова. Это очень весело, задорно. Задача была сделать такую вселенную чеховских героев. И, конечно, команда очень классная у нас. Художник сделал стильное оформление и ребята все профессионалы. С удовольствием мы в бой влетели».

Постановка «Фонтан страстей» стала дебютом не только для режиссёра, но и для артиста Николая Акулова. Актёр приехал в Мурманск совсем недавно из Вологды и сразу погрузился в работу над своей ролью.

Николай Акулов, артист Мурманского областного драматического театра: «Моя роль человека с душевными переживаниями, который мучается. Хочется поговорить с мурманским зрителем о том, что мы лжём не только ближнему своему, но и сами себе. От этого у нас все проблемы и душевные переживания».

«Фонтан страстей» расскажет зрителю о любви, в которой царит особая атмосфера чеховских рассказов «Невидимые миру слезы», «Антрепренер под диваном», «Хороший конец», «Из огня да в полымя» и многих других. Авторы спектакля показывают обыденность того времени через призму юмора, иронии и обаяния.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «Мы в предвкушении, потому что это опять-таки привлечение новых сил в театр, значит, какой-то новый взгляд, новый подход. Театр очень активно поддерживает стремление наших специалистов, наших и артистов и других ребят к своему развитию профессиональному. Это делает наш репертуар богаче, интереснее и даёт развитие нашим ребятам».

Премьерный показ «Фонтана страстей» на сцене Мурманского областного драматического театра состоится 26 октября в 19 часов.