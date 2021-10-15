Артист Мурманского областного театра кукол Сергей Репин удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации»

Соответствующий Указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Репин окончил Свердловский госинститут по специальности «Актёр театра кукол» в 1989 году. С тех пор трудится в заполярной столице.

Артист неоднократно представлял Мурманский областной театр кукол на фестивалях в России и за рубежом. Кроме того, с 1993 года Сергей Репин конструирует кукол для спектаклей и за это время смастерил более четырёхсот штук. За свой труд мурманчанин в разные годы был отмечен муниципальными, региональными и федеральными наградами.