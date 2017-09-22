Артисты цирка «Дежавю» готовы веселить северян

Дрессированные животные, отважные акробаты и ловкие эквилибристы - с новыми номерами в Мурманск приехал цирк «Дежавю». Увидеть яркое выступление можно уже завтра.

Уникальная программа объединила в себе лучших профессионалов и трюкачей из двух известных московских цирков: «Розового слона» и «Советского».

- Программа выступлений подбиралась очень тщательно, специально для того, чтобы её было интересно смотреть и маленьким детям, и взрослым людям, и молодёжи, - рассказал Владимир Топчий, художественный руководитель объединённого циркового проекта «Дежавю». – Мы рассчитываем на аудиторию от 0 до 100. В нашей программе предусмотрены номера и с животными, и с клоунами, и акробатами, и эквилибристами. На арену выйдут лошади, верблюды, собаки, кошки, обезьянки, дикобраз, леопард, львы. У нас большое количество животных. Это всё весело и интересно.

Работа над установкой шатра почти завершена, теперь дело за малым. Осталось подготовиться к выступлению и можно выходить на арену. К премьере готовы все артисты: от смелых и опытных дрессировщиков до самых маленьких животных.

- В моём номере обезьянки будут ездить на велосипедах, кататься на шаре, делать сальто, отжиматься, качать пресс. Я думаю, будет достаточно интересно, - говорит Роман Подляцкий, артист цирка, дрессировщик обезьян.

Цирк начнёт свою работу уже завтра. Для посетителей представления будет работать кафе и фотоплощадка, на которой можно сделать снимок на память вместе с артистами и животными. Цирковой коллектив пробудет в Мурманске до 8 октября.