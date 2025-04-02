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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.25 19:30

Артисты Драматического театра Северного флота провели публичную читку пьесы «Саныч»

История педагога, смотрителя музея, которую написал Виталий Наумов, выиграла конкурс «Детство. Отрочество. Юность».

Драматический театр Северного флота стал одной из трёх площадок, где поставят спектакли по произведениям-победителям конкурса «Детство. Отрочество. Юность.». Первое место в творческом испытании занял Виталий Наумов из Новосибирска, который написал пьесу «Саныч», её и покажут на сцене учреждения культуры.

«Саныч» - это история об интеллигентном мужчине, бывшем учителе, который стал хранителем Музея света в маленьком посёлке. И эта работа становится делом его жизни. Он сильно любит своё село и музей, но жена Людмила хочет переехать в город, а друг поддерживает её стремление…

Алексей Башкиров, артист Драматического театра Северного флота: «Он несчастен в своей правоте. Это горе от ума, грубо говоря. Он настолько правильный человек, что его собственные принципы его же и подводят. Он хочет как-то улучшить жизнь и детям своим, я имею в виду ученикам, и, возможно, даже себе, жертвуя при этом семьёй».

События ставят Саныча перед выбором: остаться верным себе или уступить обстоятельствам и отправиться за женой в город.

Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического театра Северного флота: «Есть несколько ступеней к Богу. Люди, которые занимаются музыкой, – это первая ступень к Богу, чуть-чуть ниже – живопись, чуть-чуть ниже - театр и всё, что к нему принадлежит. Но высшая ступень над всеми ступенями – это быть подвижником в любой сфере творчества. Это твоя близость к Богу. И вот этот Саныч, по моим ощущениям, он подвижник».

Дата премьерного показа новой постановки коллектива театра Северного флота ещё не известна, артисты находятся на стадии читки спектакля. И в репертуаре на апрель «Саныча» нет. С нетерпением ждём анонса.

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