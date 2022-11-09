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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.22 19:30

Артисты Драматического театра Северного флота сделали «Ночь искусств» яркой и интересной

К Всероссийской акции «Ночь искусств» присоединился городской историко-краеведческий музей Полярного. Особыми гостями стали давние друзья учреждения – артисты театра Северного флота, которые выступили во время мероприятий с необычной лирической программой.

Уже не первый раз музей Полярного на сутки перевоплощается то в музыкальную сцену, то в современную картинную галерею, то в театральные подмостки. Для акции «Ночь музеев» сотрудники всегда стараются привлекать друзей и партнёров, например, из такого родного для города воинской славы Драматического театра Северного флота. Артисты признаются, бывать на родине храма Мельпомены – это особые ощущения.

Ольга Денисова, актриса Драматического театра Северного флота, г. Мурманск: «Связь чувствуется, как встречает зритель – чувствуется, что ты приехал в родные пенаты».

Сегодня актёры театра Ольга Денисова и Виталий Швейгерт выступают в роли музыкантов – для лирического вечера выбрали романтический репертуар. В этом, подчёркивают артисты, прелесть профессии.

Виталий Швейгерт, вокалист, артист Драматического театра Северного флота, г. Мурманск: «Есть возможность перевоплощаться, а это всегда интересно».

Этажом выше личной коллекцией делится актёр Алексей Макаров. Выставка «Похищение Европы» - это более ста работ различных авторов, включая зарубежных.

Алексей Макаров, коллекционер, артист Драматического театра Северного флота, г. Мурманск: «Не знаю, чем меня она затронула, наверное, эта тема характерна для каждого художника. Рано или поздно к сюжету обращается любой художник. Была задача - посмотреть, как смотрят по-разному авторы на один и тот же классический сюжет».

Формировать коллекцию Алексей начал с работы североморского живописца Анатолия Сергеенко. К слову, его первая выставка была открыта именно в столице Северного флота, сразу после успеха которой, личный фонд Макарова пополнился семью новыми полотнами.

Алексей Макаров, коллекционер, артист Драматического театра Северного флота, г. Мурманск: «Каждому творческому человеку хочется, чтобы его труд был востребован».

Скромно указывает Алексей и на свои собственные работы – вязанное панно и авторскую куклу - скульптуру быка, дополненную фигуркой девушки, выполненной, правда, уже другим автором. Как человек творческий, Алексей просто не мог остаться в стороне от мифологической темы. Впрочем, подробнее артист готов будет рассказать о предметах сам – в феврале частную коллекцию смогут увидеть жители и гости города Мурманска. А музей пока подводит итоги акции.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Ночь искусств» получилась разноплановая, интересная. Мы все едины, вместе выстраиваем культуру нашей многонациональной страны».

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