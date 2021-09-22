Артисты Крымского академического театра кукол в рамках программы «Большие гастроли» покажут 13 спектаклей для детей и молодёжи

Этим летом артисты Мурманского областного театра кукол выступали в Крыму. Посетив несколько городов, они показали свои популярные спектакли, которые были восприняты зрителями, как говорится «на ура». Такой визит стал возможен благодаря программе «Большие гастроли».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «До начала этой программы очень сложно было региональным театрам выезжать за пределы своей области. Потому что не было средств. Это очень здорово, что такая программа существует, а у нас есть возможность обменяться спектаклями».

Теперь настала пора крымских артистов гостить в Заполярье. Они уже прилетели в Мурманск на гастроли. Кукольники признаются, что сразу воодушевились красотой нашего края.

Ирина Бережко, заслуженная артистка Республики Крым, актриса Крымского академического театра кукол: «Мы прилетели в Мурманск, нас встретило солнышко, шикарная погода. В аэропорту ветра не было. И рябины, везде рябины, красивые, яркие, красные. Потом мы приехали в театр, где нас встретили с горячим чаем с лимоном, имбирём и брусникой. Такой чай у нас в Крыму не делают».

В нашей области крымские артисты будут работать по 26 сентября. За это время они покажут 13 спектаклей в Мурманске, Североморске, Оленегорске, Полярном, Гаджиево и Мурмашах.

Павел Черный, директор Крымского академического театра кукол: «Надеемся, что мы понравимся мурманчанам, которые запомнят наши спектакли. Мы постараемся показать их на многих площадках вашего региона. Также и в этом прекрасном здании будут у нас спектакли».

В Мурманском областном театре кукол артисты выступят в субботу и воскресенье. Они покажут три спектакля: «Принцесса и свинопас», «Крошка енот» и «Тайна золотого ключика». Это премьерные постановки классических произведений в современной интерпретации. Они подобраны специально так, чтобы охватить аудиторию от самых маленьких до взрослых зрителей.