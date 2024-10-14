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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.24 19:30

Артисты культурной столицы России показали северянам «Жестокие игры», «Загадочные вариации» и «Касатку. Новый полёт»

В Мурманском областном драматическом театре выступили артисты Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке. Для северян они показали три произведения, одно из которых драма «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова.

Семён Спивак, руководитель Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке: «Арбузова - это дипломный ещё спектакль, он идёт пятнадцать лет».

«Жестокие игры» рассказывают зрителю о том, насколько похожи люди XX и XXI веков. Они так же ссорятся, учатся прощать и совершают ошибки. В центре повествования три героя-максималиста, которым приходится жить в замкнутом, неблагополучном мире. Но однажды на их пути появляется бесшабашная добрая и таинственная девушка, которая круто меняет юношей.

Вторая пьеса «Загадочные вариации» рассказывает о нобелевском лауреате, который 15 лет пишет письма бывшей возлюбленной, проживая жизнь в своём воображении. Но однажды его спокойствие потревожил журналист.

Сергей Барковский, заслуженный артист России, артист Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке: «Эта постановка была заявлена как преддипломная. Третий курс, одноактовка. Обычная одноактовка, 20, 30, ну, 40 минут. Здесь час 50. Семен Яковлевич, спасибо ему, ходит на наши сторонние работы, что тоже уникально. На наши антрепризы, на наши работы в других театрах. А здесь Семён Яковлевич пришёл на преддипломную работу третьего курса. Пришел, посмотрел. Более того, ему спектакль понравился, он сделан был за 1,5 месяца, учебная работа, это нормально».

Третий спектакль, который показали артисты Молодёжного театра на Фонтанке «Касатка. Новый полет», который поставлен по пьесе Алексея Толстого. Это лирическая комедия о счастливой любви бывшей эстрадной примадонны Марье Косаревой, которую все называют Касаткой. Поездка главной героини в деревню на свадьбу переворачивает её жизнь с ног на голову.

Регина Щукина, заслуженная артистка России, артистка Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке: «У меня ощущения от спектакля, что поскольку я в него попала, когда он отыгран был триста раз. Но он очень тёплый внутри. Я надеюсь, что мы поделимся с вами этой теплотой, несмотря на действительно, как сказал Сергей Дмитриевич, этой простоты, вроде бы сюжетной простоты пьесы, мы наполнили - артисты этим теплом и любовью и все болеют. Я, когда смотрела этот спектакль, хотела, чтобы все сошлись вместе, чтобы все полюбили друг друга, чтобы все были счастливы, чтобы эта тетушка была счастлива».

Так Санкт-Петербургский Молодёжный театр на Фонтанке с большими гастролями показал в Мурманске три спектакля.

Отметим, что в этом году театру исполняется 45 лет, а его руководитель Семён Спивак отмечает свое 75-летие.

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