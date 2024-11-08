Артисты Московского театра кукол имени Сергея Образцова приехали в Мурманск

Цели визита у них две: показать спектакль и познакомить мурманчан со своей книгой для незрячих и слабослышащих.

Артисты столичного театра кукол имени Образцова написали книгу «Волшебные часы». В ней, как можно догадаться, пойдёт речь о часах, причём тех, что установлены на фасаде их учреждения. Важно отметить, что книга издана в формате для незрячих и слабовидящих людей.

Рида Буранова, сотрудник театра кукол им. С.В. Образцова: «Я держу в руках книгу «Волшебные часы». Вы видите эту книгу в двух форматах - для незрячих и слабовидящих детей. Можно сказать, что эта книга – часть большого проекта и была издана при поддержке программы «Особый взгляд» Фонда «Искусство, наука и спорт».

Ольга Левша, заместитель директора Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Сегодняшние участники этой презентации наши самые юные читатели - незрячие дети и слабовидящие из коррекционной школы-интерната №3. Сегодня они не только познакомятся с новой книгой, которая доступна даже тем, кто совсем не видит, потому что напечатана Брайлевским шрифтом, но и укрупненным для слабовидящих детей. Познакомятся с персонажами книги и не только».

Помимо презентации книги артисты познакомили маленьких мурманских зрителей с театральными куклами, а также рассказали историю основания их учреждения и про самые первые постановки.

Людмила Лабозина, актриса, экскурсовод Музея-театра кукол им. С.В. Образцова, тифлокомментатор: «Мы в рамках нашей программы проводим трогательную экскурсию. Экскурсия, на которой можно и нужно трогать нашим незрячим и слабовидящим ребятишкам. Мы рассказываем об истории театра кукол, мы делимся тем, как возникает кукла, какие системы управления кукол существуют».

Столичные артисты задержатся в Мурманске ещё на день. Они привезли зрителям два спектакля: «Необыкновенный концерт» и «Божественная комедия».