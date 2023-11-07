Выставка-форум «Россия»: Алексей Чекунков отметил, что в Арктике сходятся интересы восьми держав, а половина мировой Арктики - это РоссияСегодня «Большой Вудъявр» первым в России среди популярных горнолыжных курортов открыл сезон 2023-2024 г.г.
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.23 19:30

Артисты театра кукол «Ночь искусств» в городском музее Полярного превратили в весёлый и познавательный праздник

Ко Всероссийской акции «Ночь искусств» присоединились и другие города Заполярья. Например, на «Ночи искусств» в музее Полярного отметились актёры театра кукол, балерины и художники – с мастер-классами, лекциями и небольшими концертными программами.

Ко Всероссийской акции «Ночь искусств» присоединились и другие города Заполярья. Например, на «Ночи искусств» в музее Полярного отметились актёры театра кукол, балерины и художники – с мастер-классами, лекциями и небольшими концертными программами.

Актриса театра кукол Наталья Петрунина полвека дарит детям улыбки и учит доброте. За это время в сфере культуры изменилось многие, но не маленькие зрители с их реакциями и характерами.

Наталья Петрунина, актриса Мурманского областного театра кукол, заслуженная артистка России: «Когда всё меняется, оно не меняется поодиночке: и театр, и зритель. А дети, как были детьми, всегда ими остаются. Всегда любознательные, чаще всего весёлые».

Областной театр кукол к завершению года подходит с особенными итогами, главными из которых стали выступления на сцене Приморска. Об этом актеры рассказали в музее Полярного на встрече со зрителями в рамках акции «Ночь искусств». Есть у театра свои особенные черты и это касается не только взаимодействия с юным зрителем, здесь вся работа коллектива построена на том, чтобы заинтересовать, увлечь и воспитать.

Алексей Макаров, руководитель литературно-драматургической части Мурманского областного театра кукол: «Посетители театра знают сюжеты многих произведений. Вот есть сказка, например, «Колобок» или «Три поросёнка». И каждое поколение актёров, зрителей принимает и ставит её по-своему. И в этом прелесть».

Большое событие, подчеркивают театральные специалисты, готовится и для взрослого зрителя. Так, к Новому году ставят спектакль «Ночь перед Рождеством». Классическая и почти народная постановка. Впрочем, это не единственные народные мотивы «Ночи искусств».

Владислава Голубева, руководитель образцового коллектива «Ровесники», г. Полярный: «Народный танец – это душа нашего народа. Исторически сложилось так, что хоровод, например, перетёк из язычества, дальше стало продолжением всех праздников. Это исконно русский, славянский танец. Думаю, каждый любит народную хореографию, так как это самый задорный из всех направлений».

Мастер-классам в рамках акции отвели тоже много времени: здесь и азы балета, и работа с художественными образами – всё, чтобы познакомить посетителей с различными направлениями искусства, помочь разобраться в стремительно меняющихся трендах, но при этом придерживаться общепринятых стандартов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО стали чаще жаловаться на низкую зарплату, которую им предлагают работодатели, а также стали меньше верить в свои знания
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Комментарий к новости:Благотворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего земляка
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители СЗФО стали чаще жаловаться на низкую зарплату, которую им предлагают работодатели, а также стали меньше верить в свои знания-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 62 копейки, евро теряет 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Инвалидам помогут работать
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика