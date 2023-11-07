Артисты театра кукол «Ночь искусств» в городском музее Полярного превратили в весёлый и познавательный праздник

Ко Всероссийской акции «Ночь искусств» присоединились и другие города Заполярья. Например, на «Ночи искусств» в музее Полярного отметились актёры театра кукол, балерины и художники – с мастер-классами, лекциями и небольшими концертными программами.

Ко Всероссийской акции «Ночь искусств» присоединились и другие города Заполярья. Например, на «Ночи искусств» в музее Полярного отметились актёры театра кукол, балерины и художники – с мастер-классами, лекциями и небольшими концертными программами.

Актриса театра кукол Наталья Петрунина полвека дарит детям улыбки и учит доброте. За это время в сфере культуры изменилось многие, но не маленькие зрители с их реакциями и характерами.

Наталья Петрунина, актриса Мурманского областного театра кукол, заслуженная артистка России: «Когда всё меняется, оно не меняется поодиночке: и театр, и зритель. А дети, как были детьми, всегда ими остаются. Всегда любознательные, чаще всего весёлые».

Областной театр кукол к завершению года подходит с особенными итогами, главными из которых стали выступления на сцене Приморска. Об этом актеры рассказали в музее Полярного на встрече со зрителями в рамках акции «Ночь искусств». Есть у театра свои особенные черты и это касается не только взаимодействия с юным зрителем, здесь вся работа коллектива построена на том, чтобы заинтересовать, увлечь и воспитать.

Алексей Макаров, руководитель литературно-драматургической части Мурманского областного театра кукол: «Посетители театра знают сюжеты многих произведений. Вот есть сказка, например, «Колобок» или «Три поросёнка». И каждое поколение актёров, зрителей принимает и ставит её по-своему. И в этом прелесть».

Большое событие, подчеркивают театральные специалисты, готовится и для взрослого зрителя. Так, к Новому году ставят спектакль «Ночь перед Рождеством». Классическая и почти народная постановка. Впрочем, это не единственные народные мотивы «Ночи искусств».

Владислава Голубева, руководитель образцового коллектива «Ровесники», г. Полярный: «Народный танец – это душа нашего народа. Исторически сложилось так, что хоровод, например, перетёк из язычества, дальше стало продолжением всех праздников. Это исконно русский, славянский танец. Думаю, каждый любит народную хореографию, так как это самый задорный из всех направлений».

Мастер-классам в рамках акции отвели тоже много времени: здесь и азы балета, и работа с художественными образами – всё, чтобы познакомить посетителей с различными направлениями искусства, помочь разобраться в стремительно меняющихся трендах, но при этом придерживаться общепринятых стандартов.