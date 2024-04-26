Асфальтобетонный завод в Мурманске провёл тестовый запуск и отгрузил первую продукцию в этом сезоне

Увидели, как производят асфальт, студенты МАУ, представители власти и корреспондент телередакции «Арктик-ТВ».

Будущим строителям, дорожникам и представителям Министерства транспорта и дорожного хозяйства рассказали о технологии изготовления асфальта.

Грохот, шум и много техники. Но главное, это люди, которые обеспечивают качество продукта. Даже, не смотря на автоматизацию многих процессов, на производстве без человека никуда. Поэтому на экскурсии побывали студенты, которые в будущем пройдут здесь практику, и, возможно, придут на это предприятие работать.

Александр Малинин, студент 2 курса МАУ, направление подготовки «Строительство»: «Пообщались здесь, узнал, куда можно пристроиться. Есть мысли, как можно себя проявить здесь».

Гости поэтапно увидели, как производится асфальтобетон. Тестовый запуск производства и экскурсию для них провёл директор завода.

Александр Клименков, директор асфальтобетонного завода: «Вы сегодня увидели асфальтобетонный завод башенного типа в контейнерном исполнении. Производительность завода при влажности 5% 120-130 тонн в час. Также вы увидели, как изготовилась смесь А16НН, также вы были на пультовой, где увидели, как машинист асфальтосмесительной установки осуществлял отгрузку, нагрев материала, запуск завода, его остановку».

У смеси, которую получили на выходе, мы измерили температуру, отвезли её в лабораторию на испытание.

Её проверяют и вносят корректировки. Ведь перед началом полного производства многое нужно проверить. А уже летом завод заработает в полную силу и будет поставлять асфальт для ремонта дорог.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «В этом году будет отремонтировано 27 участков дорог по национальному проекту. Именно с этого завода будет браться асфальтобетонная смесь и нам очень важно понять, готов ли подрядчик к строительному сезону или нет».

Особенно это важно в Мурманске, где этот сезон очень короткий, а нагрузка на дорожное покрытие экстремально высокая из-за постоянных скачков температуры.