Аспирант МАГУ вошёл в число победителей конкурса «Флагманы образования. Студенты»

Полуфинал соревнований состоялись на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Масштабное состязание началось ещё в ноябре прошлого года. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Студенты» подали почти 27 тысяч человек, практически со всех уголков страны. Мурманскую область представил аспирант МАГУ Максим Митях.

Максим Митях, аспирант ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»: «Я немного старше, чем все остальные участники, и в какой-то степени я на этом конкурсе зарядился от них той энергией, которая, возможно, у меня со временем начала утихать, как у педагога».

Максим отметил, что конкурсные испытания были грамотно сбалансированы, чтобы участникам было интересно и все находились в равных условиях. В общем, соревнование направлено на поиск и развитие перспективных студентов вузов и колледжей.

Анастасия Рыбакова, студентка ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»: «Самое здоровское то, что собраны ребята не только педагогических учреждений, а разные профессии. Например, одна девочка была с авиационного университета, мальчик был с Северного географического университета. Получается, когда мы собираемся в одну команду, то решаем одну проблему с разных точек зрения».

В феврале конкурсанты прошли дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональную грамотность, общекультурный и предметный тесты. Что касается изменений, то они не обошли стороной проект.

Андрей Богданцев, руководитель отдела реализации проектов в сфере образования АНО «Россия – страна возможностей»: «У нас добавилась новая возрастная категория - студенты педагогических колледжей».

Финал конкурса будет приурочен ко Дню молодёжи. Призёры соревнований получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», также им вручат подарки от партнёров.