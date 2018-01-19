Аспирантуре в МГТУ быть!

МГТУ успешно прошёл государственную аккредитацию по программам аспирантуры. Теперь все, кто решил связать жизнь с наукой, могут спокойно продолжать свои исследования.

Дарья обучается в аспирантуре по химическому направлению третий год и не скрывает, что вначале опасалась, что её направление не пройдёт проверку, организованную в вузе Рособрнадзором.

Технические университет снова под прицелом, на это раз надзорный орган перетряхнул аспирантские программы. Данную процедуру вуз проходил впервые, но выдержал все проверки и подтвердил право на подготовку кадров высшей квалификации по «морским» и естественно-научным направлениям, а вот от гуманитарных решили отказаться.

- Мы решили не подавать на аккредитацию эти направления, потому что в настоящее время социально-экономический блок он реализуется в МАГУ и мы понимаем, что пересечение подготовки в двух вузах, не самый лучший вариант для областного центра, - говорит Борис Петров, проректор по учебной работе МГТУ.

Гидробиолог Екатерина заниматься изучением микроорганизмов, которые смогут очищать сточные воды и при этом не погибнут при низких температурах, что важно в условиях севера. В её планах завершить диссертационное исследование и продолжить научную деятельность именно в МГТУ. Планы девушки ещё неданно были в опасности.

- Я всегда хотела быть преподавателем и преподавать биологию именно в высшей школе, заниматься наукой, - говорит Крамаренко Екатерина, аспирант. - В перспективе вижу себя либо научным сотрудником, либо преподавателем.

Сейчас в высшей мореходке обучается около 100 аспирантов, в следующем году ожидается набор ещё около 40 человек, 20 из которых займут бюджетный места. Так что для будущих исследователей и учёных новости о благополучном получении аккредитации – станет стимулом, как минимум не покинуть регион в поисках новых возможностей для реализации своего интеллектуального потенциала.