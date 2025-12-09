Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области» победила во Всероссийском конкурсе «Эффективные системные решения Советов муниципальных образований субъектов России»

Viktor Pavlov Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим.. Комментарий к новости: Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева

Ирина Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны. Комментарий к новости: История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами