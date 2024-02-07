Ассоциация управляющих компаний проводит первое в этом году заседание

Рассмотрели ряд важных вопросов и подписали одно соглашение.

Сейчас в Мурманской области 70% жилых домов нуждаются в капитальном ремонте. Несмотря на постоянную работу профильного фонда, решить эту проблему не так просто. Да и сами жильцы порой создают препятствия для работ.

Виктор Пушилин, директор Ассоциации управляющих организаций Мурманской области: «Когда человек отказывается от замены сетей в своей квартире, то мы соответственно должны подать иск в суд, чтобы он нас допустил в квартиру. Возникает ситуация, когда в многоквартирном доме 30% не меняют внутренних сетей, потом это переходит управляющим компаниям на обслуживание. В результате появляются новые течи и так далее. Это затраты соответствующие и прочее».

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «У нас заседании Ассоциации раз в шесть месяцев происходит. Обычно вытаскиваются те вопросы, которые формируют именно управляющие компании, потому что в основном мы работаем по обращениям жителей, по моментам, которые их волнуют. А ведь управляющие компании работают с жилищным фондом и тоже видят это, но под другим углом».

Ассоциация управляющих организаций, в которую сейчас входит 14 компаний из разных населённых пунктов региона, намерена серьёзно контролировать этот процесс. И видя точки соприкосновения с Фондом капитального ремонта, заключила с ним соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта мурманской области: «Сейчас мы видим в каком состоянии у нас находятся балконы. Невозможно провести качественный капремонт без предоставления доступа к ним. Сейчас у нас взаимодействие с управляющими компаниями, в нескольких многоквартирных домах мы планируем провести ремонт балконных плит. Точно также мы хотим обеспечить 100-процентную замену инженерных коммуникаций, чтобы коммунальные услуги у нас предоставлялись надлежащим образом».

Такая синергия позволит и управляющей организации получить максимально отремонтированный дом, па Фонду капитального ремонта потратить меньше времени и сил, чтобы договориться с жильцами о доступе и объяснить его необходимость. Кроме того, на заседании участники обсудили проблемы с вывозом твёрдых коммунальных отходов и возможность своевременной замены мусорных контейнеров за счёт увеличения подменного парка.