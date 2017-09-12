Ассортимент алкогольной продукции в баре полицейским не понравился

Полицейские совместно с бойцами Росгвардии проверили один из баров в Ленинском округе Мурманска. Как оказалось, сотрудники питейного заведения торговали контрафактным алкоголем под этикетками известных брендов.

Единственный сотрудник бара в Ленинском округе очень удивилась появлению сотрудников полиции. Несмотря на поздний визит, никого из гостей в питейной не было. Хотя, выбор алкогольной продукции на витринах порадует даже искушенного ценителя таких напитков – коктейли, водка на любой вкус, пиво и даже дорогой виски известных марок. Как в последствие оказалось большинство – контрафакт.

Знакомство с ассортиментом бара завершилось тем, что стражи порядка изъяли более 50 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте. В отношении владельца заведения возбуждены дела об административных правонарушениях.

- В связи с последними изменениями законодательства штрафные санкции на юридических лиц по данным категориям правонарушений составляют от 3 миллионов рублей, - комментирует Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД Росси по Мурманской области. - Поэтому хочется предостеречь остальных предпринимателей и юридических лиц, которые имеют намеренность реализовывать алкоголь без лицензии, штрафы очень большие по данному виду нарушений.

Сотрудники полиции призывают граждан сообщать о подозрительных магазинах, барах с сомнительной репутацией по телефону 02.