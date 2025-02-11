Астролог и психолог Сергей Згазинский совершил пресс-тур по городам Заполярья, чтобы звёзды стали «ближе» и понятней жителям региона

В Кировске Сергей Згазинский провёл беседу на тему «Астрология – древнее знание с современными возможностями» и пообщался с жителями города.

Известный ведущий программы «Знаки», астролог и психолог Сергей Згазинский провёл пресс-турне по городам Заполярья.

В Кировске Сергей Згазинский провёл беседу на тему «Астрология – древнее знание с современными возможностями» и пообщался с жителями города.

Сергей Згазинский, ведущий программы «Знаки»: «Лекция была построена на том, что такое астрология … и как ей пользоваться».

Сергей Згазинский – известный в Мурманской области астролог и психолог со стажем работы более 30 лет. Он основал самую крупную за Полярным кругом школу «Знаки» и более 15 лет работает на «Арктик-ТВ». Его авторская программа выходит на телеканале каждый понедельник. Там он с соведущей Ксенией Мавлютовой в прямом эфире отвечает на звонки мурманчан. По их просьбе специалисты составляют персональный гороскоп на ближайшее время, разбирают ситуации из жизни, а также рассказывают о тонкостях астрологии.

Дарья Кораблева, участница встречи: «Я интересуюсь этим вопросом … Я думаю, что в будущем будет больше людей пользоваться астрологией».

Сейчас Сергей Михайлович запустил набор на свой учебный курс по астрологии, посещать его можно и дистанционно. Чтобы познакомить с ним жителей Заполярья, астролог посетил Мончегорск, Апатиты, Заозерск и Кировск.