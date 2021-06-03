Астролог предупредил о негативном воздействии на людей ретроградного Меркурия

Многие люди, увлекающиеся астрологией, знают, какое влияние оказывают звезды на нашу жизнь. Но, к сожалению, не многие умеют правильно понимать их сигналы. Как известно, в конце мая наступила эра ретроградного Меркурия. Бегать в панике или прятаться от мира не стоит. Астролог Сергей Згазинский рассказал нашим журналистам, насколько опасны перемещения этой планеты.

В конце мая начался период ретроградного Меркурия. Это явление происходит, когда ближайшая к Солнцу планета системы меняет своё направление и начинает двигаться в обратную сторону. Многие астрологи называют этот ретроград самым мощным в 2021 году. А ведь именно Меркурий отвечает за информационный поток в нашей жизни.

Сергей Згазинский, астролог: «Когда он в прямом движении сточки зрения астрологии, с точки зрения земного наблюдателя такое движение называется «директное», у нас идут обычные информационные процессы. А когда он поворачивает в другое направление, это движение называется «ретроградным». Получается, что информация не усваивается, но бежать то не надо».

Особенно осторожными в этот период должны быть люди знака «Близнецы». Их планета Меркурий, она начнёт нехорошо влиять на привычную быструю эмоциональную жизнь этого активного знака зодиака. Но что же делать в таком случае?

Сергей Згазинский, астролог: «Надо немножечко остановиться, осмотреться, поглядеть в прошлое. Подвести какой-то опыт, проанализировать ошибки. Принцип ретроградного Меркурия: повторение - мать учения. А у нас все бегут вперед и бегут вперед. И чем сильнее в период ретроградного Меркурия ты спешишь, тем меньше у тебя получается, чем больше хочешь успеть, тем меньше успеешь».

Астролог Сергей Згазинский не рекомендует совершать дорогие покупки. Этот ретроградный Меркурий завершится 23 июня. Но всего в 2021 году должны произойти три такие «вспышки».