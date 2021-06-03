110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежаПМЭФ 2021: ключевым мероприятием для региона станет презентация проекта «Новый Мурманск»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.21 19:30

Астролог предупредил о негативном воздействии на людей ретроградного Меркурия

Многие люди, увлекающиеся астрологией, знают, какое влияние оказывают звезды на нашу жизнь. Но, к сожалению, не многие умеют правильно понимать их сигналы. Как известно, в конце мая наступила эра ретроградного Меркурия. Бегать в панике или прятаться от мира не стоит. Астролог Сергей Згазинский рассказал нашим журналистам, насколько опасны перемещения этой планеты.

В конце мая начался период ретроградного Меркурия. Это явление происходит, когда ближайшая к Солнцу планета системы меняет своё направление и начинает двигаться в обратную сторону. Многие астрологи называют этот ретроград самым мощным в 2021 году. А ведь именно Меркурий отвечает за информационный поток в нашей жизни.

Сергей Згазинский, астролог: «Когда он в прямом движении сточки зрения астрологии, с точки зрения земного наблюдателя такое движение называется «директное», у нас идут обычные информационные процессы. А когда он поворачивает в другое направление, это движение называется «ретроградным». Получается, что информация не усваивается, но бежать то не надо».

Особенно осторожными в этот период должны быть люди знака «Близнецы». Их планета Меркурий, она начнёт нехорошо влиять на привычную быструю эмоциональную жизнь этого активного знака зодиака. Но что же делать в таком случае?

Сергей Згазинский, астролог: «Надо немножечко остановиться, осмотреться, поглядеть в прошлое. Подвести какой-то опыт, проанализировать ошибки. Принцип ретроградного Меркурия: повторение - мать учения. А у нас все бегут вперед и бегут вперед. И чем сильнее в период ретроградного Меркурия ты спешишь, тем меньше у тебя получается, чем больше хочешь успеть, тем меньше успеешь».

Астролог Сергей Згазинский не рекомендует совершать дорогие покупки. Этот ретроградный Меркурий завершится 23 июня. Но всего в 2021 году должны произойти три такие «вспышки».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко одержала уверенную победу на праймериз
-

Последние комментарии

Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:10«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежа-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 43 копейки, доллар потерял 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 4 млрд кВтч с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Опубликована новая редакция правил рыболовства для Северного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика