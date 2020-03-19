Астролог рассматривает пришествие COVID-19 через звёзды

Пока опасный вирус шагает по планете и люди бьются в истерике, мы стараемся сохранять спокойствие. В первую очередь, чтобы правильно воспринимать поступающую информацию. Однако, пока мировые и региональные власти решают дела насущные, журналист «Арктик-ТВ» Кристина Харатова решила обратиться к звездам и узнать, что же они говорят о пандемии.

Главный звездочёт нашего города и телеканала «Арктик-ТВ» Сергей Згазинский внимательно следит за ситуацией. Он рассказал, что ранее все астрологи предвещали трудный 2020 год. Об этом говорили различные небесные события – солнечное затмение, опасное расположение звёзд. Однако конец эпидемии не за горами.

Сергей Згазинский, астролог: «Цикличность таких вещей связана с двумя элементами – следующее затмение, которое будет 21 июня. До этой даты может быть этот пик и пройдёт. А те планеты, которые вызывали страшности всякие, они в конце года Козерога покинут и уйдут в созвездие Водолея. Мы думаем, что к концу года это всё разрулится».

Коронавирус только часть цепочки бед, которые свалились в этом году на человечество. Напряженная политическая обстановка, падение рубля и прочие трудности – все это взаимосвязано, считает астролог.

Сергей Згазинский, астролог: «Видимо, коронавирус явился запальной свечёй всех этих сложностей. Да, всё взаимосвязано. А коронавирус является точкой, которая запустила мощнейший механизм, связанный с перестройкой социальной системы, может быть, во всём мире».

Но гораздо опасней коронавируса – это паника, делится своими наблюдениями Сергей Згазинский. Оттого, что люди сами себя накручивают и раздувают негативную шумиху, лучше никому не становится.

Сергей Згазинский, астролог: «Здесь может быть самое опасное то, что мы живём в информационную эпоху. Астрологи называют её «эпохой Водолея», когда всё связано с социальными сетями, высказываниями людей. И здесь подверженность панике ещё больше».

Если подвести итог, то можно сказать, что будет сложно, но нужно держаться, сохранять спокойствие и адекватно воспринимать ситуацию. Сметать с полок магазинов все подряд не стоит, но лишний пакетик гречки дома не будет лишним. И звезды сказали нам точно – конец человечества от коронавируса не наступит.