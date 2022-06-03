Астролог Сергей Згазинский мечтает организовать велоэкскурсии в районе Долины Славы

Велотуризм – одно из новых направлений отдыха в нашем регионе. Вместе с командой мурманчан, которые любят активное времяпрепровождение, можно прокатиться по интересным историческим местам города, а можно и отправиться любоваться живописной природой Севера, например, на водопад Лавна, в Долину Славы и по другим красивым местам Заполярья.

Туризм в Мурманской области активно развивается. Появляются новые направления, создаются условия для комфортного отдыха. Одним из интересных вариантов туризма стали велопрогулки. Любители этого вида спорта с радостью ждут путешественников в гости.

Велотуризм – одно из новых направлений отдыха в нашем регионе. Вместе с командой мурманчан, которые любят активное времяпрепровождение, можно прокатиться по интересным историческим местам города, а можно и отправиться любоваться живописной природой Севера, например, на водопад Лавна, в Долину Славы и по другим красивым местам Заполярья.

Владимир Марченко, председатель велоклуба «Nordbike»: «Велотуризм популярен, потому что доступен. Пешком далеко от Мурманска не уйдёшь, нужен какой-то транспорт. Автомобиль есть не у всех и у нас есть много дорог, по которым автомобиль не проедет. Велосипед универсален. Его можно взять на руки, перенести через препятствие и ехать дальше».

На встрече велопутешественники делились своими планами на этот сезон, а также идеями, как можно улучшить это направление отдыха. Например, Сергей Згазинский мечтает организовать велоэкскурсии в районе Долины Славы.

Сергей Згазинский, велопутешественник: «Какие там объекты есть, какие дорожки!? У нас там есть заброшенная железная дорога и мы мечтаем, чтобы часть этой заброшенной железной дороги была превращена в велодорожку».

Присоединиться к экскурсиям велопутешественников могут все желающие. Прогулки на двух колесах проводят даже для тех, кто только учиться кататься и не способен преодолевать большое расстояние.