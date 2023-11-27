Астрологи Сергей Згазинский и Ксения Мавлютова: Лунный календарь очень хорошо тренирует осознанность

Наталья Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае Комментарий к новости: Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых

Алина Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна Комментарий к новости: Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона