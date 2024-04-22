Астрологи Сергей Згазинский и Ксения Мавлютова: о магической операции в астрологии, или Расчёт и встреча своего соляра

Александр Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда! Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония

Попова Ирина Геннадьевна Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю Комментарий к новости: В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора