День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.25 16:00
Астрологи Сергей Згазинский и Ксения Мавлютова подсказывают землякам, как им действовать в жизни, какое принять решение в сложный период жизни
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 15 серия (16+)22:55«Легенда Ноттингэма». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 1,18 рубля, евро прибавляет 1 рубль-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Жители многоквартирных домов Мурманской области могут подключаться к общедомовым чатам по QR-коду-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре