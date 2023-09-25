День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.23 16:00
Астрологи Сергей Згазинский и Ксения Мавлютова помогают северянам разобраться в сложных вопросах поисках пары в жизни, или Линия любви и счастья
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Последние комментарии
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
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