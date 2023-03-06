Астрологи Сергей Згазинский и Ксения Мавлютова с помощью натальных карт помогают северянкам определиться с выбором профессии

Евйгений Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный. Комментарий к новости: Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!

Полина Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы Комментарий к новости: Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!