Астрологи Сергей Згазинский и Ксения Мавлютова уверены, что от планет и звёзд зависит наша жизнь, поведение и даже вкус квашенной капусты

Вадим АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с Комментарий к новости: Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»

Виктор Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город. Комментарий к новости: В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»