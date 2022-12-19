Астрологический прогноз на 2023 год даёт Сергей Згазинский, астролог

Мы подходим вплотную к новому 2023 году, который многие ждут с надеждами или опасениями. Для кого-то новый год принесёт массу новых впечатлений и возможностей, для кого-то год станет прощанием со старой жизнью и началом нового этапа.

2023 год особенный, потому что две медленные планеты поменяют знаки: это будет Сатурн и Плутон. И хотя первый движется по одному знаку всего 2,5 года, то второй меняет знак раз в 15-20 лет. Переход Плутона из знака в знак всегда сопровождается серьёзными трансформациями, но они происходят постепенно.

А о том, что именно принесёт нам наступающий год, чем хорошо будет заняться, как использовать силу планет, какие сложности нас ждут в ближайшем будущем, кому повезёт, а кому не очень, нам расскажет астролог Сергей Згазинский, ведущий программы «ЗНАКИ 2.0» на телеканале «Арктик-ТВ», а сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».