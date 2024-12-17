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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.24 19:30

Астрология и краски - конкурс красоты «Сияние Арктики» продолжается

Девушки постепенно приближаются к главному гала-вечеру. Однако каждый этап на пути к финалу становится для участниц не менее увлекательным и важным.

Конкурс красоты «Сияние Арктики» собрал самых прекрасных северянок. Девушки каждую неделю учатся новому, раскрывают себя с разных сторон и просто наслаждаются. В этот раз участницы взялись за краски. Заряжались на победу в конкурсе и прокачивали внутреннюю энергию по авторскому методу Алены Алининой.

Алена Алинина, профессиональный художник: «Метод называется «Артология». Это, когда мы рисуем картины, которые связаны с астрологией по натальной карте, чтобы прокачать какие-то сферы своей жизни».

Истоки такого творчества уходят в древность. Мастера тех времён часто включали астрономические элементы в свои произведения, считая, что звёзды и планеты влияют на судьбы людей. Прокачать энергию можно было в любой сфере жизни - будь то любовь, успех или внутренняя сила. Согласно астрологии, за многие процессы отвечают небесные тела.

Алена Алинина, профессиональный художник: «Сегодня у нас универсальный лёгкий формат, где любая девушка, не имея никаких навыков рисования, им необязательно знать и свой знак зодиака, где там находится асцендент, вообще неважно, сможет нарисовать себе такую картину».

Преподаватель всё объяснила, работа началась.

Даже те, кто ни разу не брал в руки акриловые краски, быстро освоили метод. В студии царила атмосфера творчества и волшебства. Ведь девушки не просто писали картины с небесными телами, они вкладывали определенный смысл в свои работы. 

Юлия Худякова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Я рисую Солнце, я хочу прокачать свою энергию успешности. В остальных сферах я себя довольно-таки уверенно чувствую, а вот здесь хотелось бы кое-что изменить».

Татьяна Игумнова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Я в первый раз на таком мероприятии, поэтому для меня немножко даже шок. Я рисую сама дома, но на текущий момент сопоставление каких-то энергетик и картины, и то, что ты сейчас эти эмоции вносишь сюда на таком мероприятии – это что-то новое для мозга».

Девушки открывали что-то новое для себя, старались и просто наслаждались процессом. 

Алена Шевчук, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Я рисую Луну. Она у нас отвечает за гармонию, за женское спокойствие. Но я выбрала её чисто интуитивно, мне понравилась картинка именно Луны. И я думаю, что моя интуиция меня не подведёт».

Елена Рыбалко, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Сегодня я хочу нарисовать Солнце. Солнце для меня символизирует силу, энергию, тепло. Сейчас полярная ночь, нам не хватает солнышка. Я хочу нарисовать картину, которая будет мотивировать, греть».

– На победу заряжаетесь?

– Естественно.

Каждая из участниц создала свой маленький шедевр, который теперь будет не только радовать, но и, согласно астрологии, положительно влиять на жизнь девушек в течение всего года.

 

Комментарии

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